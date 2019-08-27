На ул. Володарского машины перегородили дорогу

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27 августа 2019, 10:33Происшествия
Утром 27 августа в центре Пензы произошла авария, о которой сообщил пользователь в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
Пензенец увидел ДТП, когда проезжал по улице Володарского примерно в девять часов утра. Мужчина сделал снимок с места происшествия и предупредил автовладельцев о возможном заторе из-за аварии.
На фото видно, что столкнулись, предположительно, три машины, одна из них - с логотипом «Яндекс.Такси». В результате дорога оказалась почти полностью перекрыта.
Официальной информации о случившемся нет.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными за рулем, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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