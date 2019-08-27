На ул. Володарского машины перегородили дорогу

Утром 27 августа в центре Пензы произошла авария, о которой сообщил пользователь в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Пензенец увидел ДТП, когда проезжал по улице Володарского примерно в девять часов утра. Мужчина сделал снимок с места происшествия и предупредил автовладельцев о возможном заторе из-за аварии.

На фото видно, что столкнулись, предположительно, три машины, одна из них - с логотипом «Яндекс.Такси». В результате дорога оказалась почти полностью перекрыта.

Официальной информации о случившемся нет.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными за рулем, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, пишет ИА «Пенза-Пресс».