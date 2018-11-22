На ул. Володарского машина «Яндекс.Такси» «поцеловала» легковушку

Пензенец в Сети рассказал о ДТП с участием машины «Яндекс.Такси».

Очевидец опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел возле гимназии №4, которая находится на улице Володарского вечером 21 ноября. Столкнулась иномарка с логотипом «Яндекс.Такси» и «четырнадцатая».

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».