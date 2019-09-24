На ул. Вишневой разбит тротуар – пензенец

Пензенец написал в «Жалобной книге» информагентства о том, что возле перекрестка улиц Кижеватова и Вишневой разбит тротуар.

Мужчина рассказал, что на этом участке дороги рабочие выполняли ремонт, после этого, по его словам, они не восстановили тротуар. Судя по фото, которое к жалобе прикрепил пензенец, на пешеходной зоне – раскурочен асфальт.

«Еще очень прошу помочь в организации установки знака «Стоянка запрещена» от перекрестка улиц Вишневой и Кижеватова до поворота на улицу Новороссийскую. Стоящие автомобили мешают уборке снега и создают предпосылку для ДТП в зимнее время», - добавил автор.

Информационное агентство направит официальное обращение в мэрию, ответ на вопрос должен прийти в течение семи дней после получения запроса.

Напомним, жители области могут направлять вопросы в «Жалобную книгу». По всем обращениям информагентство направляет официальные запросы в ведомства, отвечающие за конкретное направление, пишет ИА «Пенза-Пресс».