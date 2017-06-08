На ул. Урицкого джип собрал «паровозик» из машин

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08 июня 2017, 17:42Общество
В Пензе на ул. Урицкого произошло ДТП с участием пяти машин. О происшествии в соцсети рассказал горожанин.
Пользователь Кирилл Шепелев опубликовал видео в группе «Пенза live» и пояснил, что джип влетел на большой скорости в «ГАЗель», а та «собрала» еще три машины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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