08 июня 2017, 17:42Общество На ул. Урицкого джип собрал «паровозик» из машин В Пензе на ул. Урицкого произошло ДТП с участием пяти машин. О происшествии в соцсети рассказал горожанин.

Пользователь Кирилл Шепелев опубликовал видео в группе «Пенза live» и пояснил, что джип влетел на большой скорости в «ГАЗель», а та «собрала» еще три машины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=video2132583_456239060%2F17ae2e3086ec42e5de%2Fpl_wall_-118193328