На ул. Урицкого, 117 сносят торговый объект

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06 апреля 2017, 10:26Общество
В Пензе начались работы по сносу самовольно возведенного торгового объекта на ул. Урицкого, 117.
Работы проводят собственники участка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Исковые требования мэрии о сносе объекты были удовлетворены апелляционным определением Пензенского областного суда в 2015 году.
«Основаниями для удовлетворения требований явилось несоответствие целевого назначения спорного объекта градостроительному регламенту, установленному для территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), а также осуществление строительных работ в отсутствие разрешения на строительство с нарушением градостроительных, строительных и противопожарных норм и правил», - пояснили в пресс-службе администрации.
Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения судебного акта.
Ответчики неоднократно пытались отсрочить снос объекта, но их требования суд оставил без удовлетворения.
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