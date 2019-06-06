На ул. Ульяновской рухнувшее дерево перегородило дорогу

Пензенцы в Сети рассказали об упавшем на проезжую часть дереве в Арбеково.

Фотографии появились в группе соцсети «Вконтакте. Очевидец рассказал, что 6 июня примерно в 7.50 на улице Ульяновской упала береза.

«Перекрыта одна полоса и пешеходная дорожка, пока без пробок. Будьте осторожны!» - добавил автор.

Судя по фото, у березы отломился ствол, и верхушка с кроной рухнули на дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».