На ул. Ульяновской рухнувшее дерево перегородило дорогу

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06 июня 2019, 10:32Общество
Пензенцы в Сети рассказали об упавшем на проезжую часть дереве в Арбеково.
Фотографии появились в группе соцсети «Вконтакте. Очевидец рассказал, что 6 июня примерно в 7.50 на улице Ульяновской упала береза.
«Перекрыта одна полоса и пешеходная дорожка, пока без пробок. Будьте осторожны!» - добавил автор.
Судя по фото, у березы отломился ствол, и верхушка с кроной рухнули на дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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