На ул. Тухачевского столкнулись две легковушки

В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария. Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службе регионального управления МЧС, 3 октября в 20.04 столкнулись Ford Focus и «ВАЗ 2107». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».