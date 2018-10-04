04 октября 2018, 14:29Происшествия

На ул. Тухачевского столкнулись две легковушки

В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария. Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службе регионального управления МЧС, 3 октября в 20.04 столкнулись Ford Focus и «ВАЗ 2107». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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