На ул. Толстого столкнулись несколько машин

В Пензе на улице Толстого произошла массовая авария. Снимками с места происшествия поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».

Автор поста сообщил в группе, что авария произошла около 13:00 неподалеку от остановки ул. Толстого.

«Большая пробка с моста», - уточнил молодой человек.

На снимке видно, что у обочины находятся несколько машин, одна из них – «десятка» с разбитым капотом, среди легковых авто также стоит грузовая ГАЗель. О точном количестве участников ДТП сказать нельзя. Официальной информации пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».