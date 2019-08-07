На ул. Толстого столкнулись несколько машин

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07 августа 2019, 17:39Происшествия
В Пензе на улице Толстого произошла массовая авария. Снимками с места происшествия поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».
Автор поста сообщил в группе, что авария произошла около 13:00 неподалеку от остановки ул. Толстого.
«Большая пробка с моста», - уточнил молодой человек.
На снимке видно, что у обочины находятся несколько машин, одна из них – «десятка» с разбитым капотом, среди легковых авто также стоит грузовая ГАЗель. О точном количестве участников ДТП сказать нельзя. Официальной информации пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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