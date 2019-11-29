На ул. Терновского в Пензе обнаружен труп мужчины

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29 ноября 2019, 13:36Происшествия
В группе соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП на улице Терновского в Пензе. Информацию прокомментировали в полиции.
Очевидец сделал кадр, на котором запечатлены сотрудники скорой медицинской помощи и полиции, которые стоят, судя по всему, над накрытым телом. Также рядом находятся две женщины в гражданской одежде.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что в Терновке был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
«Его личность устанавливается», - добавили в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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