На ул. Терновского убрали незаконную торговую точку

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19 июля 2017, 17:59Политика
На улице Терновского в Пензе демонтировали незаконно установленную торговую точку.
«Собственник нестационарного объекта приглашался в администрацию Первомайского района Пензы по вопросам наведения порядка на муниципальном земельном участке, а также демонтажу нестационарного объекта в добровольном порядке. Кроме того, предпринимателю предлагались альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства», - сообщает пресс-служба мэрии.
Специальной комиссией был составлен акт, подтверждающий незаконную установку нестационарного объекта. После чего бизнесмен самостоятельно демонтировал торговую точку, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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