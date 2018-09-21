На ул. Суворова «Яндекс.Такси» попало в аварию. ВИДЕО

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21 сентября 2018, 16:07Происшествия
В центре Пензы произошло ДТП, видеозапись попала в Сеть.
«Водитель нарушил правила, выехав на загруженный перекресток, а потом совершил ДТП. А мог бы проехать вперед в правую полосу», - подписал свой ролик автор поста в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина отметил, что инцидент произошел на улице Суворова днем 20 сентября. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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