На ул. Суворова спецслужбы оцепили пассажирский автобус

Читательница информагентства «Пенза-Пресс» прислала в редакцию фотографии, сделанные на улице Суворова.

Около 11 часов утра пензячка проходила мимо остановки «Шевченко» и заметила пустой автобус №82с. На место съехались экстренные службы, людей не подпускали к транспортному средству.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что произошло.

«Внутри автобуса был обнаружен бесхозный пакет. Наши взрывотехники выдвинулись туда, все проверили», - сообщил руководитель группы информации и общественных связей управления Денис Кострюков.

К счастью, тревога оказалась ложной. Уже через несколько минут автобус отправился по маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».