На ул. Суворова на «зебре» сбили двух пешеходов

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15 ноября 2017, 09:36Происшествия
В Пензе на улице Суворова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов.
Пользователь группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографию с места происшествия. По словам очевидцев, напротив крупного торгового центра на улице Суворова под колесами автомобиля оказались ребенок и женщина. Пешеходы переходили дорогу на «зебре», в этот момент их сбила машина, которая обогнала маршрутку.
Как пишут пользователи, пострадавшие живы. Официальной информации по факту аварии пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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