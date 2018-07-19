На ул. Сумской на месте гаражей образовалась свалка

В Пензе на ул. Сумской снесли незаконные гаражи. Однако на их месте появилась свалка мусора.

Оценить обстановку на ул. Сумскую прибыл глава администрации города Виктор Кувайцев. Увидев свалку, он поручил привести территорию в порядок.

«Вместе со строительной организацией, арендующей данный участок, нужно организовать работы по благоустройству объекта», – подчеркнул он.

Займется исполнением поручения администрация Октябрьского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».