На ул. Стасова «скорую» зажали две легковушки. ФОТО

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24 января 2019, 17:59Происшествия
Около горбольницы №6 в Пензе произошла авария с участием машины скорой помощи. Пользователи опубликовали фото с места событий.
«Пробка от шестой городской больницы в сторону ДС «Буртасы». Стоим уже полчаса», - написал подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
На фото видно, как машину «скорой» зажало между двух легковых автомобилей, которые ехали в противоположных направлениях.
Официальной информации по данному факту нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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