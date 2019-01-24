24 января 2019, 17:59Происшествия

На ул. Стасова «скорую» зажали две легковушки. ФОТО

Около горбольницы №6 в Пензе произошла авария с участием машины скорой помощи. Пользователи опубликовали фото с места событий.

«Пробка от шестой городской больницы в сторону ДС «Буртасы». Стоим уже полчаса», - написал подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, как машину «скорой» зажало между двух легковых автомобилей, которые ехали в противоположных направлениях.

Официальной информации по данному факту нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты и фото - https://vk.com/sova_penza

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