На ул. Советской ломают новые бордюры – пензенец

Житель Пензы недоумевает – не успели на ул. Советской установить новые бордюры, как их уже выламывают.

«На ул. Советской летом сменили бордюр возле деревьев на новый, а теперь его разбивают, выламывают в связи с укладкой плитки. У картинной галереи весь бордюр сломали трактором», - написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Горожанин просит объяснить, «зачем за одну и ту же работу платить по несколько раз».

Информагентство направило по жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».