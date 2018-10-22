22 октября 2018, 14:03Общество

На ул. Советской ломают новые бордюры – пензенец

Житель Пензы недоумевает – не успели на ул. Советской установить новые бордюры, как их уже выламывают.

«На ул. Советской летом сменили бордюр возле деревьев на новый, а теперь его разбивают, выламывают в связи с укладкой плитки. У картинной галереи весь бордюр сломали трактором», - написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Горожанин просит объяснить, «зачем за одну и ту же работу платить по несколько раз».

Информагентство направило по жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 75
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ