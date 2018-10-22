На ул. Советской ломают новые бордюры – пензенец

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22 октября 2018, 14:03Общество
Житель Пензы недоумевает – не успели на ул. Советской установить новые бордюры, как их уже выламывают.
«На ул. Советской летом сменили бордюр возле деревьев на новый, а теперь его разбивают, выламывают в связи с укладкой плитки. У картинной галереи весь бордюр сломали трактором», - написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Горожанин просит объяснить, «зачем за одну и ту же работу платить по несколько раз».
Информагентство направило по жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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