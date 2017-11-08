08 ноября 2017, 10:31Общество На ул. Славы неправильно паркуются и нет освещения - пензенцы В ИА «Пенза-Пресс» поступила серия жалоб от жителей областного центра, недовольных состоянием одной из центральных «артерий» города – ул. Славы.

Об этом пензенцы сообщили в «Жалобную книгу» информагентства.

«Не работает уличное освещение двора ул. Славы 3, г. Пенза», - отметил автор одного обращений

«На ул. Славы на тротуаре нечетной стороны постоянно паркуются автомобили», - отметил другой пользователь.

Информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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