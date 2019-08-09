09 августа 2019, 17:58Общество

На ул. Славы и Военный городок в Пензе запретят ночную парковку

В Пензе на улице Славы планируется установить знаки «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать в период с 23:00 до 6:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрещающие дорожные знаки с табличками дополнительной информации появятся по улице Славы и на улице Военный городок в районе жилого дома №203.

Эти меры отменят прежние ограничения в дневное время по четным и нечетным числам, но введут запрет на остановку транспортных средств ночью.

Как показали проверки, припаркованные на данных участках авто мешают проезду транспорта, а во время снегопада хаотичная стоянка транспортных средств препятствует очистке дорог, отметили в мэрии. При этом автолюбители не реагировали на просьбы убрать свои машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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