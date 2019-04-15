На ул. Российской дети рискуют жизнью, играя у разваливающегося сарая

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 апреля 2019, 14:36Общество
В Пензе напротив дома №29 по улице Российской разрушается сарай. Женщина обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«Напротив дома №29 по улице Российской рушится сарай. Уже провалился кусок крыши, начали отваливаться кирпичи. Возле постройки часто играют дети, некоторые, особо активные, пытаются залезть на сарай. Может произойти непоправимое.
Рядом с ним также находится парковка, куда жители ставят свои машины, упавшие кирпичи или шифер могут повредить и их. Кто хозяин сарая – неизвестно. Прошу разобраться в этой ситуации и принять хоть какие-то меры. Например, натянуть на строение сетку», - написала пензячка.
Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 апреля 2019, 19:53В селе Ольшанка загорелось поле
15 апреля 2019, 19:51Пензенский «Зенит» может вернуться в профессиональную лигу
15 апреля 2019, 19:46С начала сезона пензенские охотники 17 раз преступили закон
15 апреля 2019, 19:41Пермский театр «У Моста» вновь покорил сердца пензенцев
15 апреля 2019, 19:38В Пензе проходит турнир по художественной гимнастике «Сурская весна»
15 апреля 2019, 19:31Стала известна судьба дома на ул. Калинина, где обрушилась часть стены
15 апреля 2019, 19:28Пензенцы написали «Тотальный диктант-2019»
15 апреля 2019, 19:23Жительница культурной столицы обманула пензенского пенсионера