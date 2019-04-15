На ул. Российской дети рискуют жизнью, играя у разваливающегося сарая

В Пензе напротив дома №29 по улице Российской разрушается сарай. Женщина обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Напротив дома №29 по улице Российской рушится сарай. Уже провалился кусок крыши, начали отваливаться кирпичи. Возле постройки часто играют дети, некоторые, особо активные, пытаются залезть на сарай. Может произойти непоправимое.

Рядом с ним также находится парковка, куда жители ставят свои машины, упавшие кирпичи или шифер могут повредить и их. Кто хозяин сарая – неизвестно. Прошу разобраться в этой ситуации и принять хоть какие-то меры. Например, натянуть на строение сетку», - написала пензячка.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».