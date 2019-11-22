На ул. Революционной в Пензе произошла коммунальная авария

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22 ноября 2019, 10:33Происшествия
Не успели сотрудники ООО «Горводоканал» ликвидировать коммунальную аварию на улице Кураева, как в городе произошел новый прорыв.
На этот раз трубы не выдержали на улице Революционной. Однако пока неизвестно, какая организация занималась их обслуживанием, теплосеть это или водопровод с холодной водой. Видеозапись с места происшествия появилась в группе социальной сети «ВКонтакте». Автор уточнил, что вода хлынула вдоль автомобильной заправки.
«Все во льду. Течет уже часов пять, потому что уже наледь образовалась», - рассуждает «оператор» за кадром.
Мужчина уточнил, что на улицу Революционную приехал один трактор, однако активных действий со стороны рабочих не видно.
«Ни знаков предупредительных, ничего нет, вода хлыщет. Чем коммунальная служба у нас, интересно, в летнее время занималась, что у них зимой прорываться начало?» - задался вопросом автор видео.
В пресс-службе «Горводоканала» пока не смогли прокомментировать ситуацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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