23 июля 2018, 13:02Общество

На ул. Революционной у дома падает крыша

В Пензе на ул. Революционной крыша расселенного дома того и гляди упадет на прохожих.

«На ул. Революционной напротив заправки расселены дома. Фронтон крыши одного из домов опасно нависает над пешеходной дорожкой. В любой момент может упасть на пешеходов», - написал горожанин в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Автор сообщения приложил фото.

Информагентство направило по данной жалобе запрос в горадминистрацию.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы
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