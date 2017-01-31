01 февраля 2017, 11:06Происшествия

На ул. Революционной произошел крупный пожар. Фото

Пензенцы сообщают о пожаре на ул. Революционной.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, загорелась крыша производственного здания. Пожар тушили семь единиц техники.

«Информация об аварии поступила в 8.49. Площадь возгорания уточняется. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live
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