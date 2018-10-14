15 октября 2018, 16:38Происшествия

На ул. Рахманинова легковушка врезалась в забор. ВИДЕО

Пензенец выложил в соцсети Instagram видео, на котором снял аварию на ул. Рахманинова.

Запись была выложена в полдень 14 октября пользователем @alexey.penzas.

Судя по кадрам видео, отечественная легковушка въехала в заграждение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по данному факту в настоящее время нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот: https://www.instagram.com/p/Bo6exydnfBT/?tagged=penza
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