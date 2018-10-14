На ул. Рахманинова легковушка врезалась в забор. ВИДЕО

Пензенец выложил в соцсети Instagram видео, на котором снял аварию на ул. Рахманинова.

Запись была выложена в полдень 14 октября пользователем @alexey.penzas.

Судя по кадрам видео, отечественная легковушка въехала в заграждение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по данному факту в настоящее время нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».