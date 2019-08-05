На ул. Рахманинова иномарка сбила пенсионерку

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05 августа 2019, 17:08Происшествия
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили об аварии в Пензе на улице Рахманинова.
По предварительным данным, 5 августа в 9:40 возле дома 38Г автомобиль Toyota, за рулем которого находился 68-летний водитель, сбил 70-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка получила множество травм. Ее доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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