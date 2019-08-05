На ул. Рахманинова иномарка сбила пенсионерку

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили об аварии в Пензе на улице Рахманинова.

По предварительным данным, 5 августа в 9:40 возле дома 38Г автомобиль Toyota, за рулем которого находился 68-летний водитель, сбил 70-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».