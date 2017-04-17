17 апреля 2017, 16:34Происшествия

На ул. Пушкина в колодец упал мужчина

В Пензе на ул. Пушкина в колодец теплотрассы упал мужчина.

Сообщение о том, что оттуда доносятся крики о помощи, поступило 16 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спасатели незамедлительно прибыли на место и извлекли пострадавшего.

Специалисты «скорой» оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Происшествия
просмотров 63
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli2/evakuaciya_iz_teplotrassy_k_17.jpg
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ