На ул. Пушкина пешеход пострадал из-за ДТП с четырьмя авто

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19 октября 2018, 13:36Происшествия
В центре Пензы произошла массовая авария с участием пешехода и четырех машин.
По предварительным данным, 18 октября в 13.10 столкнулись автомобили Ford Focus, Volkswagen, KIA и Citroen. В момент ДТП одна из машин сбила пешехода. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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