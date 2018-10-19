На ул. Пушкина пешеход пострадал из-за ДТП с четырьмя авто

В центре Пензы произошла массовая авария с участием пешехода и четырех машин.

По предварительным данным, 18 октября в 13.10 столкнулись автомобили Ford Focus, Volkswagen, KIA и Citroen. В момент ДТП одна из машин сбила пешехода. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».