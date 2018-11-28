На ул. Пушкина из-за аварии образовалась большая пробка. ФОТО

Утром 28 ноября в Пензе на ул. Пушкина произошла авария, из-за которой образовалась пробка.

Об этом очевидец ДТП написал в группу «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на ул. Пушкина. Две машины - на одной полосе, третья - то ли участник аварии, то ли просто сломалась - на другой. Пробка в обе стороны не маленькая», - сообщил пензенец.

Официальной информации о произошедшем, наличии и состоянии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».