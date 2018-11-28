На ул. Пушкина из-за аварии образовалась большая пробка. ФОТО

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28 ноября 2018, 11:03Происшествия
Утром 28 ноября в Пензе на ул. Пушкина произошла авария, из-за которой образовалась пробка.
Об этом очевидец ДТП написал в группу «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«ДТП на ул. Пушкина. Две машины - на одной полосе, третья - то ли участник аварии, то ли просто сломалась - на другой. Пробка в обе стороны не маленькая», - сообщил пензенец.
Официальной информации о произошедшем, наличии и состоянии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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