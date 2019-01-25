На ул. Пушкина автоледи погибла в ДТП – соцсети

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25 января 2019, 17:08Происшествия
25 января в Пензе столкнулись иномарка и маршрутка. Очевидцы сообщили жуткие подробности произошедшего.
Авария случилась днем, очевидцы разместили снимки с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что белая иномарка въехала в маршрутку. Похоже, что удар был не очень сильным, так как видимых повреждений на транспортных средствах нет.
По сообщению очевидцев погибла женщина, которая сидела за рулем легковушки. Подписчики группы недоумевают, как это могло случиться.
«Сейчас проезжали мимо, труп грузили. Ужас, страшно. Вроде, удар у машины - не сильный», - написала пользователь Марина.
«Я мимо проезжал - ужаснулся. Лицо и голова, вроде, - без повреждений. От чего погибла!?» - задался вопросом пензенец Евгений.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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