На ул. Пушкина Audi влетела в грузовик. ФОТО

Очевидец ДТП на улице Пушкина прислал в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фотографии с места происшествия.

Авария случилась днем 25 января. На снимках видно, как задняя часть большегруза буквально пронзила правый бок иномарки. Читатель информагентства предположил, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом, Audi пыталась увернуться от прямого столкновения с ним и въехала в сугроб.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».