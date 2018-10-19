На ул. Пугачева в Пензе утром вспыхнул гараж

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19 октября 2018, 09:31Происшествия
Утром 19 октября в Пензе на ул. Пугачева случился пожар.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 6.37 вспыхнул кирпичный гараж, он сгорел по всей площади. О наличии пострадавших в управлении не сообщили.
Огонь тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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