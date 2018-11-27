На ул. Пролетарской в ДТП пострадала женщина

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27 ноября 2018, 17:08Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 26 ноября в 8.10 на улице Пролетарской столкнулись автомобиль Renault Sandero под управлением 41-летнего водителя и Datsun on-DO, за рулем которого находится 29-летний мужчина.
В результате аварии пострадала 49-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины Datsun. Ее с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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