На ул. Пролетарской в ДТП пострадала женщина

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 26 ноября в 8.10 на улице Пролетарской столкнулись автомобиль Renault Sandero под управлением 41-летнего водителя и Datsun on-DO, за рулем которого находится 29-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 49-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины Datsun. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».