24 ноября 2017, 09:34Происшествия На ул. Пролетарской столкнулись две легковушки В Пензе на ул. Пролетарской случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 23 ноября в 18.46 столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Калина». В результате ДТП никто не пострадал.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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