На ул. Пролетарской столкнулись две легковушки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 ноября 2017, 09:34Происшествия
В Пензе на ул. Пролетарской случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 23 ноября в 18.46 столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Калина». В результате ДТП никто не пострадал.
Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 ноября 2017, 14:34Место Мельниченко в ЗакСобре заняла Юлия Лазуткина
24 ноября 2017, 14:07В Пензе хотят организовать конные прогулки для детей-инвалидов
24 ноября 2017, 13:34В Пензе обсудили меры поддержки молодых работников культуры
24 ноября 2017, 13:05В Никольском районе вспыхнул пожар в конюшне
24 ноября 2017, 12:33Группа компаний «Дамате» отметила 5-летие
24 ноября 2017, 12:05Савин отчитался перед Голодец о показателях смертности и рождаемости
24 ноября 2017, 11:35В Пензе суд продлил домашний арест Вениамина Бочкарева
24 ноября 2017, 11:03В Пензе вспыхнула машина