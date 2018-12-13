13 декабря 2018, 13:04Происшествия

На ул. Пролетарской столкнулись две иномарки

В районе автовокзала города Пензы произошла авария.

По предварительным данным, 12 декабря в 20.15 столкнулись автомобили Lifan и Datsun. В результате происшествия пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка ,сообщает «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 118
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7771115/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ