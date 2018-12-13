На ул. Пролетарской столкнулись две иномарки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 декабря 2018, 13:04Происшествия
В районе автовокзала города Пензы произошла авария.
По предварительным данным, 12 декабря в 20.15 столкнулись автомобили Lifan и Datsun. В результате происшествия пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.
Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка ,сообщает «Пенза-Пресс».
13 декабря 2018, 19:28В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева
13 декабря 2018, 19:23В пензенском УФАС прокомментировали рост цен на хлеб и бензин
13 декабря 2018, 19:19Пензенцам помогут выбрать лучшего курсанта проекта «Культ тела-3. Армия»
13 декабря 2018, 19:16Пензенцы закидали лед «Дизель-Арены» мягкими игрушками
13 декабря 2018, 19:14В Пензе на форуме собрались аграрии региона
13 декабря 2018, 19:06Пензенцам рассказали, как не подцепить в салоне красоты заразу
13 декабря 2018, 19:02В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
13 декабря 2018, 17:58Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга