На ул. Пролетарской столкнулись две иномарки

По предварительным данным, 12 декабря в 20.15 столкнулись автомобили Lifan и Datsun. В результате происшествия пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка ,сообщает «Пенза-Пресс».