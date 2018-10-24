На ул. Пролетарской неизвестный сбил пешехода

В Пензе в районе автовокзала произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Авария произошла 23 сентября в 15.00. Напротив дома №24 по улице Пролетарская неизвестный автомобиль сбил 31-летнего мужчину и уехал. Пешеход получил травмы. О его состоянии в пресс-службе регионального управления ГИБДД не сообщили.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-37, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул.Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет №14, пишет ИА «Пенза-Пресс».