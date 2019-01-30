На ул. Пролетарской насмерть сбили человека – соцсети

В Пензе на улице Пролетарской произошла авария со смертельным исходом. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что трагедия произошла возле дома №10 по улице Пролетарской в районе 12 часов 30 января.

«Огромная пробка в обе стороны», - добавил автор.

По словам подписчиков сообщества, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«Прямо на пешеходном сбил, протащил метров на 20… Пакеты с продуктами, которые женщина держала в руках, растащило по всей этой площади, начиная от перехода», - рассказал пользователь Алексей.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».