На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть

1 февраля в Пензе произошло ДТП, об этом в Сети рассказали очевидцы.

Свидетель опубликовал снимок с места происшествия, фото он сделал около половины четвертого часа дня. Судя по кадру, столкнулись два легковых автомобиля, они заняли практически всю ширину проезжей части.

В комментариях к посту пользователи предположили, что из-за аварии образуется пробка в данном месте, так как другие автомобили не смогут там проехать.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».