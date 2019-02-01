На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть

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01 февраля 2019, 16:04Происшествия
1 февраля в Пензе произошло ДТП, об этом в Сети рассказали очевидцы.
Свидетель опубликовал снимок с места происшествия, фото он сделал около половины четвертого часа дня. Судя по кадру, столкнулись два легковых автомобиля, они заняли практически всю ширину проезжей части.
В комментариях к посту пользователи предположили, что из-за аварии образуется пробка в данном месте, так как другие автомобили не смогут там проехать.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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