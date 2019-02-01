01 февраля 2019, 16:04Происшествия

На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть

1 февраля в Пензе произошло ДТП, об этом в Сети рассказали очевидцы.

Свидетель опубликовал снимок с места происшествия, фото он сделал около половины четвертого часа дня. Судя по кадру, столкнулись два легковых автомобиля, они заняли практически всю ширину проезжей части.

В комментариях к посту пользователи предположили, что из-за аварии образуется пробка в данном месте, так как другие автомобили не смогут там проехать.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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