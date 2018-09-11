11 сентября 2018, 15:06Общество

На ул. Попова вместо мусорки хотят сделать парковку

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 11 сентября осмотрел улицу Попова, где проходит капитальный ремонт дороги.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящий момент рабочие расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Планируется, что дорога будет иметь две полосы по три с половиной метра.

В ходе осмотра Виктор Кувайцев обратил внимание на контейнерную площадку, которая находится вдоль улицы. Мэр усомнился в ее необходимости.

«Территорию нужно использовать максимально рационально. На этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», – поручил он своему заместителю Магомеду Агамагомедову, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_rassmotret_variant_obustroystva_dopolnitelnoy_parkovki_/

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