На ул. Попова вместо мусорки хотят сделать парковку

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11 сентября 2018, 15:06Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев 11 сентября осмотрел улицу Попова, где проходит капитальный ремонт дороги.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящий момент рабочие расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Планируется, что дорога будет иметь две полосы по три с половиной метра.
В ходе осмотра Виктор Кувайцев обратил внимание на контейнерную площадку, которая находится вдоль улицы. Мэр усомнился в ее необходимости.
«Территорию нужно использовать максимально рационально. На этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», – поручил он своему заместителю Магомеду Агамагомедову, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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