На ул. Побочинской 10 пожарных тушили горящую «ГАЗель»

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01 февраля 2019, 09:32Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы в ночь на 1 февраля произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 21.37 на улице Побочинской вспыхнула «ГАЗель». Огонь полностью уничтожил моторный отсек и кабину машины. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили горящее авто 10 человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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