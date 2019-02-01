На ул. Побочинской 10 пожарных тушили горящую «ГАЗель»

В Октябрьском районе города Пензы в ночь на 1 февраля произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 21.37 на улице Побочинской вспыхнула «ГАЗель». Огонь полностью уничтожил моторный отсек и кабину машины. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили горящее авто 10 человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».