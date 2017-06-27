На ул. Островского вот-вот рухнет кирпичный забор - пензенец

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28 июня 2017, 10:39Общество
В Пензе жители ул. Островского бьют тревогу: по их словам, ветхий кирпичный забор у дома №168в несет угрозу для проезжающих мимо людей.
О своих опасениях встревоженный пензенец сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Уже много лет кирпичный забор у дома по ул. Островского 168в рушится. В прошлом году упала уже одна секция забора, а в этом году метров 15 забора сильно наклонилось в сторону проезжей части. По этой улице каждый день проезжает общественный транспорт (маршрутка №10) и также местные жители на автотранспорте. Если этот забор упадет, а он когда-нибудь упадет, то будут жертвы. Собственник жилья проблему устранять не хочет. Прошу принять меры», - написал он.
Информагентство направило официальный запрос в соответствующее ведомство, чтобы прояснить ситуацию.
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