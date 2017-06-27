28 июня 2017, 10:39Общество На ул. Островского вот-вот рухнет кирпичный забор - пензенец В Пензе жители ул. Островского бьют тревогу: по их словам, ветхий кирпичный забор у дома №168в несет угрозу для проезжающих мимо людей.

О своих опасениях встревоженный пензенец сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Уже много лет кирпичный забор у дома по ул. Островского 168в рушится. В прошлом году упала уже одна секция забора, а в этом году метров 15 забора сильно наклонилось в сторону проезжей части. По этой улице каждый день проезжает общественный транспорт (маршрутка №10) и также местные жители на автотранспорте. Если этот забор упадет, а он когда-нибудь упадет, то будут жертвы. Собственник жилья проблему устранять не хочет. Прошу принять меры», - написал он.

Информагентство направило официальный запрос в соответствующее ведомство, чтобы прояснить ситуацию.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://www.google.ru/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+168,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+440018/@53.2050344,44.9566641,3a,60y,285.71h,94.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPr7F4eOubygBh_sZ84EldA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x414101bd6ea72c85:0x1a4444bd1bcfafe2!8m2!3d53.2051177!4d44.9563465