На ул. Окружной светофор «отвернулся» от пешеходов

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06 августа 2018, 14:36Общество
Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» в соцсети «ВКонтакте» поделился снимком странного светофора на ул. Окружной.
«На ул. Окружной у торгового центра светофор от пешеходов отвернулся. Как понять, когда переходить? Починить что ли не могут!» - возмутился горожанин.
На фото видно, что светофор повернут в сторону автомобилей. Что стало этому причиной – неизвестно.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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