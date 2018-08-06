На ул. Окружной светофор «отвернулся» от пешеходов

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» в соцсети «ВКонтакте» поделился снимком странного светофора на ул. Окружной.

«На ул. Окружной у торгового центра светофор от пешеходов отвернулся. Как понять, когда переходить? Починить что ли не могут!» - возмутился горожанин.

На фото видно, что светофор повернут в сторону автомобилей. Что стало этому причиной – неизвестно.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».