23 декабря 2016, 12:05Происшествия На ул. Окружной столкнулись «ВАЗ» и иномарка, есть пострадавший В Пензе на ул. Окружной столкнулись два автомобиля.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, ДТП случилось 22 декабря в 18.42. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и автомобиль «ВАЗ-2109».

В результате аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия

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