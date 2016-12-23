На ул. Окружной столкнулись «ВАЗ» и иномарка, есть пострадавший

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23 декабря 2016, 12:05Происшествия
В Пензе на ул. Окружной столкнулись два автомобиля.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, ДТП случилось 22 декабря в 18.42. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и автомобиль «ВАЗ-2109».
В результате аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.
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