На ул. Окружной столкнулись грузовик и легковушка

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11 апреля 2018, 13:04Происшествия
В Пензе на улице Окружной произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал снимок с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
Автор записи пояснил, что инцидент произошел возле остановки «Октябрьский сад». Столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль Lada Granta. Есть ли пострадавшие – неизвестно.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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