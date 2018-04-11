На ул. Окружной столкнулись грузовик и легковушка

В Пензе на улице Окружной произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал снимок с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

Автор записи пояснил, что инцидент произошел возле остановки «Октябрьский сад». Столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль Lada Granta. Есть ли пострадавшие – неизвестно.



Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».