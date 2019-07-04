На ул. Окружной машина превратилась в груду металла

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04 июля 2019, 09:32Происшествия
Пользователи рассказали в Сети об аварии на улице Окружной в Пензе.
В группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия. На них видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.
«На Окружной машинка не вписалась в поворот. Время – 0.35», - написал автор поста.
Очевидцы аварии рассказали, что в машине были два нетрезвых парня, после случившегося они решили покинуть место ДТП. Официального подтверждения данной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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