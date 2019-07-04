04 июля 2019, 09:32Происшествия

На ул. Окружной машина превратилась в груду металла

Пользователи рассказали в Сети об аварии на улице Окружной в Пензе.

В группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия. На них видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.

«На Окружной машинка не вписалась в поворот. Время – 0.35», - написал автор поста.

Очевидцы аварии рассказали, что в машине были два нетрезвых парня, после случившегося они решили покинуть место ДТП. Официального подтверждения данной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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