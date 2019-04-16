На ул. Окружной кроссовер жестко подрезал автоледи

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16 апреля 2019, 17:06Общество
В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Мира кроссовер совершил опасный маневр. Инцидент попал в объектив регистратора автоледи.
Девушка опубликовала видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что действия разворачивались вечером 15 апреля.
Судя по кадрам, автоледи ехала по крайней правой полосе. В момент, когда светофор начал мигать «зеленым», со второй полосы на перекресток выскочил кроссовер, который подрезал владелицу регистратора и повернул направо.
Пользователи в комментариях отметили, что на этом перекрестке подобное происходит не в первый раз. По их словам, каждый второй там «теряется» и начинает метаться. Один из горожан предложил продублировать знаки направления движения, чтобы водители меньше путались и не перестраивались резко с одной полосы на другую, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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