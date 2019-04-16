16 апреля 2019, 17:06Общество

На ул. Окружной кроссовер жестко подрезал автоледи

В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Мира кроссовер совершил опасный маневр. Инцидент попал в объектив регистратора автоледи.

Девушка опубликовала видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что действия разворачивались вечером 15 апреля.

Судя по кадрам, автоледи ехала по крайней правой полосе. В момент, когда светофор начал мигать «зеленым», со второй полосы на перекресток выскочил кроссовер, который подрезал владелицу регистратора и повернул направо.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом перекрестке подобное происходит не в первый раз. По их словам, каждый второй там «теряется» и начинает метаться. Один из горожан предложил продублировать знаки направления движения, чтобы водители меньше путались и не перестраивались резко с одной полосы на другую, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 98

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ