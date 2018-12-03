На ул. Одесской сбили пенсионера – соцсети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 10:32Происшествия
В Пензе произошла авария с участием пешехода. Об этом в Сети сообщили очевидцы.
По словам подписчика группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», авария произошла 2 декабря примерно в половине шестого вечера.
«Дедушку сбили, жив, но очень сильно кричал ,когда в «скорую» грузили», - написала пользователь Марина.
Пензенец Дмитрий отметил, что из-за погодных условий, водителям и пешеходам следует быть более внимательными, чтобы избежать подобных происшествий.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее