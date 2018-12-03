На ул. Одесской сбили пенсионера – соцсети

В Пензе произошла авария с участием пешехода. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

По словам подписчика группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», авария произошла 2 декабря примерно в половине шестого вечера.

«Дедушку сбили, жив, но очень сильно кричал ,когда в «скорую» грузили», - написала пользователь Марина.

Пензенец Дмитрий отметил, что из-за погодных условий, водителям и пешеходам следует быть более внимательными, чтобы избежать подобных происшествий.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».