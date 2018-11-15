На ул. Новогражданской 32 пожарных тушили горящий дом, есть погибший

По предварительным данным, 15 ноября в 17.54 на улице Новогражданской загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил крышу и все внутри жилища. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате пожара погиб 62-летний мужчина.

Тушили полыхающее строение 32 человека с помощью семи спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «

penza-press.ru».