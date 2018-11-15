На ул. Новогражданской 32 пожарных тушили горящий дом, есть погибший

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16 ноября 2018, 11:03Происшествия
В Ленинском районе города Пензы произошел пожар.
По предварительным данным, 15 ноября в 17.54 на улице Новогражданской загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил крышу и все внутри жилища. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате пожара погиб 62-летний мужчина.
Тушили полыхающее строение 32 человека с помощью семи спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «
penza-press.ru».
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