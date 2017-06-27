На ул. Московской устанавливают тротуарные светофоры

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27 июня 2017, 14:04Общество
27 июня на ул. Московской в Пензе начали устанавливать тротуарные светофоры.
Об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщил пользователь Александр Деньжаков.
«На Московской начали устанавливать знаменитые тротуарные светофоры для любителей уткнуться в гаджеты. Смотрите под ноги», - написал он.
«Здорово! Современно! Схожу, посмотрю сегодня», - прокомментировал пензенец Андрей Васин.
«Не поможет это. Пешеходам нужно рассказывать о ПДД со школы, а не просто ставить светофоры. Они их все равно не понимают и лезут не глядя вперед», - предположил пользователь Слава Косинов.
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