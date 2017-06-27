27 июня 2017, 14:04Общество На ул. Московской устанавливают тротуарные светофоры 27 июня на ул. Московской в Пензе начали устанавливать тротуарные светофоры.

Об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщил пользователь Александр Деньжаков.

«На Московской начали устанавливать знаменитые тротуарные светофоры для любителей уткнуться в гаджеты. Смотрите под ноги», - написал он.

«Здорово! Современно! Схожу, посмотрю сегодня», - прокомментировал пензенец Андрей Васин.

«Не поможет это. Пешеходам нужно рассказывать о ПДД со школы, а не просто ставить светофоры. Они их все равно не понимают и лезут не глядя вперед», - предположил пользователь Слава Косинов.

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456273482%2Fwall-118193328_591682