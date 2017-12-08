На ул. Московской произошло ДТП без водителей – пензенцы

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08 декабря 2017, 10:13Общество
В соцсетях пензенцы обсуждают дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на улице Московской.
Фотографию с места аварии пользователь разместил в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Участниками ДТП стали две иномарки. На снимке видно, как в припаркованное авто въехала другая машина. По мнению пользователей, она просто скатилась с противоположной стороны дороги. Возможно, водитель не поставил автомобиль на ручник, предположили они.
Обе машины запорошены снегом, поэтому подписчики группы предположили, что в момент аварии владельцев не было рядом.
«Такое ощущение, что тачка просто скатилась, и владельцев нет», - высказал мнение Александр.
«Вот это сюрприз будет для них», - отметил другой пензенец.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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