08 декабря 2017, 10:13Общество На ул. Московской произошло ДТП без водителей – пензенцы В соцсетях пензенцы обсуждают дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на улице Московской.

Фотографию с места аварии пользователь разместил в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Участниками ДТП стали две иномарки. На снимке видно, как в припаркованное авто въехала другая машина. По мнению пользователей, она просто скатилась с противоположной стороны дороги. Возможно, водитель не поставил автомобиль на ручник, предположили они.

Обе машины запорошены снегом, поэтому подписчики группы предположили, что в момент аварии владельцев не было рядом.

«Такое ощущение, что тачка просто скатилась, и владельцев нет», - высказал мнение Александр.

«Вот это сюрприз будет для них», - отметил другой пензенец.

Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/podslushano_avto_58

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