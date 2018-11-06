На ул. Московской открыли памятник пензяку толстопятому

В Пензе увековечили историческое прозвище жителей региона. В центре города на улице Московской появился памятник «Пензяк толстопятый». История этого фразеологизма начинается в конце XVIII века и связана с деятельностью великого русского полководца Александра Суворова.

Пермяки - соленые уши, рязанцы - косопузые, а пензенцы – толстопятые. Эти исторические прозвища, которые есть у большинства жителей регионов России, давно стали народными брендами. «Толстопятой» Пензу называют уже четвертое столетие. Теперь легенда изображена в скульптуре, которая появилась на улице Московской.

На торжественную церемонию открытия памятника пришли десятки пензенцев, в том числе - представители власти. Первый гостей поприветствовал автор новой скульптуры Герман Феоктистов. Идея увековечить историческое прозвище жителей региона появилась у него еще три года назад. Воплотить в жизнь задуманное помог его коллега Валерий Кузнецов.

«В 2015 году я сделал первый вариант это работы, но смысл не поменялся, только форма. Вообще не занимаюсь мелкой пластикой, и не было до этого опыта в городской скульптуре», - рассказал Герман Феоктистов.

Идея скульптора, как признался он сам, заключалась в том, чтобы напомнить современникам о прошлом. Ведь даже если это легенда, это все равно - неотъемлемая часть истории пензенцев. Как оказалось, сейчас о знаменитом прозвище знают не многие.

«Думаю, что и пензенская молодежь, и гости области, будут больше узнавать о ее истории, о великих земляках и тех, кто жил, имел поместье. У Александра Васильевича Суворова оно было здесь. Мы видим, что арт-объекты становятся неотъемлемой частью развития, благоустройства и создания комфортной среды в регионе», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Создавать условия комфортной жизни, конечно, продолжат. На очереди - открытие обновленной площади Ленина. Работы там должны завершиться в конце этого месяца. Губернатор также отметил, что реконструкцию ждет и сквер, где появился новый арт-объект.