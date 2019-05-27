На ул. Мира при пожаре в доме спасли двух женщин

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 мая 2019, 17:39Происшествия
Спасатели стали очевидцами пожара на улице Мира, 45 в Пензе, произошедшем утром 27 мая.
По данным пресс-службы пожарно-спасательного центра, их сотрудники увидели сильное задымление на четвертом этаже многоквартирного дома. Они остановились, сообщили о происшествии в дежурную часть и вошли в подъезд.
На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами спасатели нашли хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание. Отмечено, что все было в сильном дыму, лицо и руки женщины были в ожогах, ее эвакуировали. Кроме того, из подъезда вывели ее соседку. Пострадавшим вызвали «скорую помощь».
На место также прибыли пожарные подразделения, они продолжили эвакуацию из горящего дома и потушили огонь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 мая 2019, 19:56В Пензе фестиваль «Пасхальная радость» собрал свыше 250 участников
27 мая 2019, 19:53В Пензе прошел турнир по танцевальному спорту «Стиль года»
27 мая 2019, 19:51Пензенский хоккеист рассказал о трудностях при переезде в США
27 мая 2019, 19:38Пензенская область примет международный форум «Инженеры будущего-2020»
27 мая 2019, 19:36На пензенский бизнес-форум приехали десять спикеров из Москвы
27 мая 2019, 19:31Пензенские выпускники сдали первые экзамены
27 мая 2019, 19:23Праймериз «Единой России» прошел в Пензе на 50 счетных участках
27 мая 2019, 19:19Пензенским выпускникам с высокими баллами по ЕГЭ предложат преференции