27 мая 2019, 17:39Происшествия

На ул. Мира при пожаре в доме спасли двух женщин

Спасатели стали очевидцами пожара на улице Мира, 45 в Пензе, произошедшем утром 27 мая.

По данным пресс-службы пожарно-спасательного центра, их сотрудники увидели сильное задымление на четвертом этаже многоквартирного дома. Они остановились, сообщили о происшествии в дежурную часть и вошли в подъезд.

На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами спасатели нашли хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание. Отмечено, что все было в сильном дыму, лицо и руки женщины были в ожогах, ее эвакуировали. Кроме того, из подъезда вывели ее соседку. Пострадавшим вызвали «скорую помощь».

На место также прибыли пожарные подразделения, они продолжили эвакуацию из горящего дома и потушили огонь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/05/27/15243886

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